دار رالف لورين تقدم مجموعة ساعات RL888 للنساء

قدمت دار "رالف لورين" ralph Lauren للعام 2016 مجموعة RL888 الجديدة من الساعات، وقد أُطلق عليها هذا الاسم نسبة الى اسم متجر ساعات الدار الأهم الكائن في جادة 888 ماديسون أفينيو في نيويورك.

تميزت الساعات بالعلبة المدورة الأنيقة، وجاءت بمقاسين 32 و38 مم، مصنوعة من الذهب الأحمر عيار 18 قيراط، أو الفولاذ المصقول مضاد للصدأ. كما يتوفر موديل 38 مم الذهبي بإطار خارجي مرصع بالألماس وتاة مزيّن بماسة على هيئة وردة. أما موديل الذهب الزحمر غير المرصع بالماس فقد زُيّن التاج فيه بحجر جمشت كريم نابض على هيئة وردة أيضاً.

لكل ساعة كوارتز من هذه الساعات مينا مثير، بعقربي بريغيه وجمع فريد من الأرقام العربية والرومانية يعبّر عن اجتماع الجرأة والرقة.

تضم مجموعة ساعات RL888 أيضاً موديل ساعة مجوهرات من الذهب الأبيض بخطوط مرصعة بأحجار الماس وأحجار إسبينل الكريمة السوداء المرصوفة في أشكال فنية تجريدية مدهشة على الإطار الخارجي والسوار.

تأتي ساعات RL888 التي تخاطب المرأة المعاصرة ذات الشياكة المتعددة الأوجه بتشكيلة واسعة من أربطة المعصم القابلة للتبديل بألوان تتفاوت بين الكلاسيكي والفاقع، والمصنوعة من جلد التمساح أو العجل أو من الجلد اللماع أو الساتان أو القماش الحريري الثخين.