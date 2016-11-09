أمانة الرياض تطلق مهرجان «الشارع الثقافي».. الخميس

م. إبراهيم السلطان

تشهد العاصمة الرياض انطلاق أول مهرجان ثقافي يقام في المناطق المفتوحة، والذي يعد حدثا فريدا من نوعه ضمن الروزنامة السنوية للفعاليات التي تقيمها أمانة منطقة الرياض ، حيث يضم في طياته العديد من الفعاليات الثقافية والإبداعية، وذلك في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية " خلال الفترة من 10/2/1438 وحتى 17/2/1438 هـ.

وأوضح م. إبراهيم بن ناصر الهويمل المدير العام للحدائق في أمانة منطقة الرياض المشرف على المهرجان أن فعاليات مهرجان الشارع الثقافي تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وبدعم من أمين منطقة الرياض م. إبراهيم بن محمد السلطان ومتابعة من وكيل الأمين للخدمات م. سليمان بن حمد البطحي لعاصمة الثقافة العربية الرياض، واهتمام بترفيه سكان وزائري العاصمة، بالتنوع الكبير للفعاليات التي تضم بين طياتها أنواع الثقافة والقراءة والفن والرسم والنحت وفنون الشوارع المرحة والعروض الشعبية، وبحضور متخصصين ورسامين..

وأشار الهويمل أن مهرجان الشارع الثقافي يحمل الكثير من المفاجآت والتشويق سواء في عناصره أو تصميمه أو المشاركين فيه، ويستمر لمدة ثمانية أيام متزامنة مع إجازة منتصف العام الدراسي الأول ليكون وجهة ثقافية وسياحية وتعليمية مفتوحة للجميع، لافتا أن الفعاليات تبدأ الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة 11 ليلا.

وأردف المشرف على مهرجان الشارع الثقافي أن إقامته في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" يأتي ضمن أهداف وعناصر المهرجان حيث يقام في منطقة مفتوحة، وسيقدم خلالها الكثير من الفعاليات، التي منها تخصيص لوحة لكتابة كلمة عن وطننا الغالي، والرسم على الجدار، وركن الرسم التجريدي، وأركان علماؤنا في التاريخ الإسلامي، وركن الصحة، والركن الشعبي، وغيرها، كما تم تخصيص أركان لوسائل الإعلام الجديدة مثل "تويتر، فيس بوك، الانستجرام، سناب شات.

ووجه المهندس الهويمل الدعوة لسكان وزائري العاصمة الرياض لزيارة المهرجان والاطلاع على أحد أوجه الثقافة لكافة الفنون الثقافية في عاصمة الثقافة العربية والمشاركة في الفعاليات المصاحب.