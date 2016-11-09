«اكتفاء» يساهم في توظيف وتدريب 420 شاباً وفتاة في عنيزة

ساهم مركز اكتفاء للتنمية البشرية التابع لجمعية البر بعنيزة خلال العام الماضي في تأهيل وتدريب 170 شاباً وفتاة، فيما تم السعي لتوظيف 250 شاباً وفتاة في القطاع الخاص خلال عام، كما تم تسويق منتجات أكثر من 70 أسرة مستفيدة في الجمعية.

وأوضح محمد الرشيدي مدير مركز اكتفاء أنه تم تأهيل الشباب والفتيات في دبلوم الحاسب الآلي ودبلوم اللغة الإنجليزية والدورات الإدارية في مجال السكرتارية ودورات في الحاسب الآلى لمدة ستة شهور والتسجيل في دورة فنيي صيانة جوالات، وتابع: وفي مجال توفير الفرص تم تنسيق وظائف ولقاءات لعدد من الشركات والمشاركة في عدد من الملتقيات الوظيفية بالكلية التقنية وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرفة التجارية ومكتب العمل وتوظيف في عدد من الشركات.

وأوضح أن مبيعات الأسر المنتجة تجاوزت 100 ألف ريال خلال العام الماضي تمت من خلال سوق اكتفاء للأسر المنتجة والمشاركة في المعارض والبازار المتنوعة في المحافظة.

ولفت الرشيدي إلى أن مركز اكتفاء مستمر في تنفيذ خطة جمعية البر لتحويل الأسر المستهلكة إلى منتجة لتصل بهم إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال عدد من الممارسات المهنية تتمثل في دعم الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية لعمل مشروعات داخل المنزل ودعم الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية لعمل مشروعات متناهية الصغر والسعي على توظيف أبناء الأسر المستفيدة من الجمعية وتدريب وتأهيل أبناء الأسر المستفيدة.