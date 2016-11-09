استعدادات موسم السيول وتحسين مداخل المنطقة

استعرض الاجتماع الدوري لرؤساء بلديات منطقة القصيم والذي عقد في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمركز الملك خالد الحضاري برئاسة أمين منطقة القصيم م.صالح الأحمد آخر مستجدات استعداد بلديات المنطقة لموسم السيول، كما ناقش الاجتماع تحسين مداخل المنطقة.

وقدمت الإدارة العامة للحدائق والتجميل عرضاً مرئياً عن الأعمال المنفذة بهذا الخصوص، كما استعرض الاجتماع ترتيب أولويات المشروعات وتم تداول حزمة من الافكار حول أهمية إدارة المشروعات وفق متطلبات المرحلة والسعي إلى إكمال المشروعات عبر توحيد الجهد وتركيز العمل وفق اعتبارات الوضع الراهن.

الاجتماع تناول أساليب تعامل البلديات مع مجلس الشباب المشكل برئاسة سمو أمير المنطقة ولجانه الفرعية والحث على دعم التوجه والتعاون مع الشباب بما يستثمر الطاقات ويحقق الغايات، ومناقشة الإجراءات والخطوات التي اتخذت من قبل البلديات في هذا الصدد كما تم ضمن الاجتماع اطلاع رؤساء البلديات بآخر مستجدات نتائج الاجتماعات المعقودة في الوزارة حول توصيات ومشاورات لجان الرسوم البلدية.

بدوره أكد أمين منطقة القصيم في الاجتماع على أهمية دعم واستثمار مجلس الشباب الذي يعتبر احد المبادرات في منطقة القصيم على مستوى الوطن ويحتاج دعماً من البلديات وترجمة طاقات الشباب بما يخدم المجتمع ويستثمر المكتسبات. وأشار إلى أهمية مواكبة المرحلة القادمة من حيث ادارة المشروعات بالحكمة والحنكة اللازمة في ترشيد الإنفاق وحسن ادارة الموارد والإمكانات المادية والبشرية والفنية، موضحاً أهمية مواكبة بعض التغيرات حول مركزية العمل في بعض الأعمال بالمرحلة القادمة.

م.صالح الأحمد مترئساً الاجتماع