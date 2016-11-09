فيصل بن مشعل: الإرهابيون تقمصوا الإسلام وشوهوا صورته

قال صاحب السمو الملكي الأمير د.فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم،: إن المملكة ممثلة في وزارة الداخلية تولي ملف مكافحة الإرهاب أولوية قصوى، ويتولى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رسمياً بتوجيهات القيادة الكريمة –يحفظهم الله– هذا الملف، ويوليه عنايته الخاصة منذُ أن كان مساعداً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، وقد تعامل مع هذا الملف باحترافية عالية فككت خلايا التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "القاعدة"، ما أجبرها على الهروب للخارج، وهذا ما جعل سموه هدفاً لهذه التنظيمات الإرهابية، وتعرضه لمحاولات كان أبرزها ما حصل عام 2009.

وأضاف أمير القصيم: "قاد سمو ولي العهد منذ توليه ملف مكافحة الإرهاب حملة دولية أقنع خلالها قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية الدولية بضرورة التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب، منطلقاً من حقيقة استحالة مواجهته بشكل منفرد، وقد حققت هذه الدعوات أهدافها وضيقت الخناق على هذه التنظيمات في كل أماكن تواجدها في العالم".

جاء ذلك في حديث سموه في جلسة مساء الاثنين في قصر التوحيد بمدينة بريدة، حيث استقبل سموه كبار المسؤولين ورجال الأمن والمواطنين وجاءت تعليقات سموه على موضوع الجلسة التي كانت تحت عنوان: المفهوم الخاطئ للوهابية وبيان حقيقتها.

وقال أمير القصيم: "هناك فهم خاطئ وجهل في مسمى الوهابية، نتيجة حركة أخرى مختلفة بنفس الاسم في مكان آخر، ما جعل أعداء الإسلام يلصقوا بنا مسمى الوهابية وكأنه مذهب متطرف، وهذا ما ننكره جملة وتفصيلاً"، لافتاً إلى أن الإرهابيين تقمصوا الإسلام وشوهوا سمعته بإرهابهم، وأن المملكة من أكثر الدول معاناة وتضرراً من الإرهاب، الذي جعلها هدفاً رئيسياً لعملياته ومخططاته الإجرامية، إدراكاً من هذه التنظيمات الإرهابية بأن دور المملكة ريادي في قيادة الأمة الإسلامية ومكانتها الكبيرة الإقليمية والدولية سياسياً واقتصادياً ودينياً.

وأكد أن منهج أهل السنة والجماعة التي تقوم عليها بلاد الحرمين الشريفين، وفيها قبلة المسلمين، ومن أرضها انطلقت تعاليم الإسلام، بريئة تمامًا من أفكار الجماعات الإرهابية، مشدداً في الوقت نفسه على أن المملكة من أكثر دول العالم محاربة للإرها، وتلعب دورًا كبيرًا في اقتلاع هذا الفكر من جذوره، وتضييق الخناق على عناصره، وأنها من أوائل الدول التي أعلنت الحرب عليه.

كما قدم إبراهيم بن سعد الماجد مستشار سموه ورقة في هذا الموضوع، تناول فيها مصطلح ما يُسمى بالوهابية، الذي أطلقه ابتداء الإنجليز ثم أعداء الحركة الإصلاحية التي قادها الشيخ المصلح محمد بن عبدالوهاب في نجد، وكان هدف أعداء هذه الدعوة صرف الناس وتنفيرهم عن ما جاءت به من تحقيق التوحيد الخالص، ونبذ التقليد والبدع، ونشرِ السننِ وإظهارها، والقيام بالواجبات الدينيــة، والأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر، وتحكيمِ الشرع ونشر العلم ومحاربة الجهل وتحقيق الجماعة ونبذ الفرقة ورفع التخلف والبطالة وفي نهاية اللقاء.

وشارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم وتعليقاتهم، التي تصب في مناقشة المفهوم الخاطئ للوهابية وبيان حقيقتها، كما كرم أمير منطقة القصيم، الشيخ سليمان الراجحي لفوزه بجائزة الاقتصاد الإسلامي العالمية في دبي، بفئة الانجاز مدى الحياة ، نظير الدور الكبير الذي قام به في تطوير وخدمة الاقتصاد الإسلامي العالمي. إلى ذلك، كرم أمير منطقة القصيم، إدارة دوريات الأمن بالمنطقة، لحصولها كأول إدارة بالمنطقة على شهادة الآيزو (9001:2015) في التطوير الإداري والميداني بعد تطبيق معايير الجودة الشاملة.

وتسلم سموه نسخة أصلية من شهادة الآيزو مع تقرير تفصيلي وشامل للخطوات التي جرى من خلالها الحصول على الشهادة، خلال استقبال مدير شرطة القصيم اللواء بدر الطالب، ومدير إدارة دوريات الأمن بالقصيم العقيد فهد بن عبدالله المديهش، وتكريم من أسهم في حصول دوريات أمن المنطقة على شهادة الآيزو، من خلال التدريب والاستشارات أثناء العمل على ملف الجودة، وهم أمين الغرفة التجارية، والدكتور خالد بن عبدالعزيز السيف من جامعة القصيم، وصلاح اسماعيل العيلة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، وفهد بن إبراهيم المحيميد. ونوه سمو أمير منطقة القصيم بالجهود التي بذلتها إدارة دوريات الأمن بمنطقة القصيم، والعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة في الأعمال الإدارية والميدانية، مشيداً بالجهود التي يبذلها رجال الأمن بشكل عام ومنسوبو إدارة دوريات الأمن بالمنطقة على وجه الخصوص.

وثمن مدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة العقيد فهد بن عبدالله المديهش، مبادرة سمو أمير المنطقة وتكريمه لهم، وللذين كان لهم الدور البارز في حصول دوريات أمن المنطقة على شهادة الآيزو، مؤكداً أن الجميع يتسابقون على خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

كما أعرب المكرمون عن اعتزازهم بالتكريم من سمو أمير المنطقة، مؤكدين أنه حافز ودافع لهم على بذل كل مافيه خدمة لدينهم ووطنهم.

.. ويكرّم رجال دوريات الأمن