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«بلدي عنيزة» يقف ميدانياً على مشروعات تصريف السيول

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«بلدي عنيزة» يقف ميدانياً على مشروعات تصريف السيول «بلدي عنيزة» يقف ميدانياً على مشروعات تصريف السيول

وقف رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة عنيزة ميدانياً على مشروعات تصريف السيول استعداداً لموسم الأمطار، وذلك برفقة مدير التشغيل والصيانة بالبلدية يوسف الصالحي. وشملت الجولة زيارة جميع مشروعات السيول بالمحافظة وأبرزها مشروع الثقب الأفقي وجميع المسايل والمناهل الموزعة في أنحاء المحافظة وقنوات التصريف في الشوارع والأحياءـ و التأكد من جاهزيتها ونظافتها واستعدادها لاستقبال السيول. وفي نهاية الجولة قدم رئيس المجلس عيد المطيري شكره للبلدية على جهودها المبذولة في جميع مشروعات المحافظة وخصوصًا مشروعات تصريف السيول، مشيراً أن عنيزة من أفضل وأميز مدن ومحافظات المملكة في تصريف السيول في المواسم الماضية.

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