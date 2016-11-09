صحة القصيم تفتتح مركزاً لجراحة السمنة

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي صباح أمس الثلاثاء مركز جراحة السمنة بمستشفى بريدة المركزي، والذي يعد احد المراكز الطبية الحديثة التي سعت الشؤون الصحية الى افتتاحها ودعمها بالأقسام الطبية والتجهيزات المرتبطة بجراحات السمنة، بحضور مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د. سلطان الشايع، ومدير المستشفى د. محمد الحارثي وقدم مدير مركز جراحات السمنة د. مانع البليهي شرحاً للمدير العام عن البرامج العلاجية التي يقدمها للمرضى، المهام المنوطة بأقسام المركز، حيث بيّن "البليهي" بأن المركز يضم 18 سريراً، ويقوم بجراحات اليوم الواحد، إضافة إلى ان المركز يضم عيادات لمعاينة المرضى، وللتثقيف الصحي وقاعة للاجتماعات. من جانبه، أكد المدير العام بأن مركز السمنة يأتي كأحد الإضافات للمراكز الطبية التخصصية بالمنطقة، ترجمة للدعم اللامحدود الذي تبذل الدولة -أعزها الله-، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وبدعم من وزير الصحة، مشيراً إلى أن صحة المنطقة لا تألوا جهدا في تعزيز البرامج الصحية ودعمها لخدمة المرضى والمراجعين من أهالي المنطقة، لافتاً بأن المركز سيقدم الخدمات العلاجية بأمراض السمنة للتخفيف من معاناة المرضى بأحدث ما توصل اليه الطب الحديث وبكوادر طبية متخصصة.