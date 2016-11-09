وزير الصحة لأهالي حائل: أعدكم خيراً

بحث صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل امس مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة آليات تطوير الخدمات الصحية في المنطقة وقال سموه تحقق لمنطقة حائل تطور ملموس في معظم المجالات إلا أن القطاع الصحي لم يصل إلى ما نطمح إليه حتى الآن والوضع الصحي في حائل بحاجة إلى الدعم والتطوير خصوصاً مع اكتمال مشاريع صحية كانت حلم واصبحت حقيقة الآن وهي على ارض الواقع ولكنها بحاجة لبرامج تشغيل طبي على أعلى مستوى وقال أمير حائل إن القيادة حريصة على دعم كافة الخدمات في كل المناطق ومنها الخدمات الصحية في منطقة حائل.

من جانبه بدأ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة حديثه مستشعراً حجم احتياج منطقة حائل لتطوير الخدمات الصحية، وقال زرت مبنى مستشفى حائل العام الحالي وهو فعلاً لا يخدم تطلعاتنا بوجود خدمات صحية راقية للمواطنين وزرت المرافق الطبية القائمة والمشاريع قيد التنفيذ والتجهيز واجتمعت بالعاملين واستمعت للمراجعين، وقال: "أعد سمو أمير حائل وأهالي المنطقة بكل خير وهم يستحقون ذلك".

واعتمد أمير منطقة حائل ومعالي وزير الصحة خطة عمل يشترك فيها فريق من وزارة الصحة وفريق من مجلس المنطقة ويتم خلالها اعداد برامج متابعة وتقييم لكل مرحلة..

وأكد الدكتور توفيق الربيعة أن حائل تحتاج اهتماماً كبيراً وتحتاج تطوير الخدمات الصحية مشيراً، إلى أن هناك مجموعة مشاريع صحية بحائل في المراحل الأخيرة للانتهاء من تجهيزها لبدء الخدمة الصحية فيها بشكل متطور ومنها مشروع تخصصي حائل الذي أصبح الآن مراحله الأخيرة من التنفيذ وهذا عامل قوي لإحداث التغيير إلى الأفضل. وقال الربيعة سنبدأ بإذن الله قريباً في التجهيز الكامل والنهائي بحيث خلال الفترة القريبة يفتتح تخصصي حائل 500 سرير ويقدم خدمات مثلى وكذلك مستشفى الولادة والأطفال 200 سرير، معلناً عن البدء بالتعاقد على تجهيزه، بجانب مستشفى الصحة النفسية الذي سيتم تشغيله في غضون ثلاثة أشهر.