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اجتماع خليجي ـ أفريقي لدعم العلاقات المشتركة

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عقد مسؤولون بالدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في الرياض, اجتماعا تنسيقياً حول العلاقات القائمة بين مجلس التعاون ودول القارة الأفريقية والمنظمات والمجموعات الإفريقية. واستعرض الاجتماع مجمل هذه العلاقات وسبل إيجاد الصيغ المناسبة لتأطير التعاون المشترك بين مجلس التعاون وهذه الدول والمنظمات وذلك في إطار الحوارات الاستراتيجية التي يجريها مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الإقليمية.

وبين الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته 140 التي عقدت في 18 سبتمبر 2016 م، وتمهيداً لمشاركة دول مجلس التعاون في أعمال القمة العربية - الإفريقية الرابعة المزمع عقدها في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية بتاريخ 23 نوفمبر الجاري. مؤكداً على الأهمية التي يوليها مجلس التعاون لتطوير وتعزيز العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية مع الدول والمنظمات الفاعلة في القارة الإفريقية.

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