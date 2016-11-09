السماح للاستشاري السعودي العمل بالقطاع الخاص بضوابط جديدة

اعتمدت وزارة الصحة تنظيما "جديدا" لعمل الاطباء الاستشاريين السعوديين في التخصصات المختلفة بالقطاع الصحي الخاص, حيث اجازت انه للطبيب الاستشاري السعودي الحاصل على ترخيص مزاولة المهنة في احدى المؤسسات الصحية ممارسة عمله في مؤسسة صحية اخرى واحدة بالاضافة الى المؤسسة الصحية التي منحت الترخيص داخل المحافظة او المنطقة الواحدة. واشترطت "الصحة" موافقة الشؤون الصحية على عمل الاستشاري في المؤسسة الصحية الاخرى وتزويد الشؤون الصحية بمواعيد عمل الاستشاري في كل مؤسسة صحية على الا تتأثر الخدمة المقدمة للمريض في اي من المؤسستين, ومراعاة ابلاغ الشؤون الصحية باي تجديد او الغاء لموافقة المؤسسة الصحية التي عليها ترخيص الطبيب الاستشاري. واحالت "الصحة" وفق معلومات تحصلت عليها "الرياض" القضايا والشكاوى على الطبيب المخالف جراء ممارسته للمهنة الى اللجنة المختصة بالشؤون الصحية للتحقيق فيها مع الطبيب والمؤسسة التي حدثت بها المخالفة او الشكوى. الجدير بالذكر ان هذا التنظيم سيطبق على جميع المؤسسات الصحية الخاصة عدا مراكز جراحة اليوم الواحد.

وعلمت "الرياض" ان وزارة الصحة تحركت نحو هذا التنظيم في خطوة تهدف الى توفير خدمات صحية ومتكاملة ذات جودة عالية وحرصا على الاستغلال الامثل للموارد البشرية بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية, وللحاجة الملحة لعمل الاستشاريين السعوديين في اكثر من منشأة صحية من اجل التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وذلك لوجود نقص كبير في الكوادر الصحية من فئة الاستشاريين في اغلب التخصصات الصحية وصعوبة توفيرها بالتعاقد معهم خارج المملكة.