شعبة للجوازات في المركز الإداري بالسلي

دشن مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني ومدير مراكز الخدمة بمنطقة الرياض علي المطيري ومدير إدارة بريد الجوازات الأحمري امس الثلاثاء شعبة الجوازات بالمركز الاداري بالسلي وتعد هذه الخطوة من جوازات منطقة الرياض استكمالاً للاستراتيجية المعمول بها حاليا بتوزيع خدماتها لمن لا يمكنه الاستفادة من الخدمات الالكترونية وذلك بفتح مواقع جديدة لخدمة المواطن والمقيم بكل يسر وسهولة والوصول لكل شرائح المجتمع وخدمتهم بشكل أفضل. وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض اللواء السحيباني أنه يمكن للمراجعين الآن الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شعبة الجوازات بالمركز الإداري بالسلي. وبين السحيباني أن هذه الشعبة تقدم جميع الخدمات بما فيها خدمة إصدار جواز السفر السعودي على أن يكون الاستلام عن طريق البريد السعودي «واصل»

مؤكدا أن هذه الشعبة مقدمة لافتتاح المزيد من الفروع مستقبلاً داخل مدينة الرياض.