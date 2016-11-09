«محكمة بريدة» تكرم موظفيها

كرم رئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ ابراهيم بن عبدالله الحسني موظفي المحكمة المتميزين في العمل والإنجاز والمحافظة على وقت العمل الرسمي خلال حفل أقامته المحكمة العامة ببريدة بحضور مساعد رئيس المحكمة الشيخ عبدالله السحيمان وقضاة المحكمة. وألقى الشيخ الحسني كلمة أثنى فيها على تميز الموظفين وانجازهم حاثا بقية زملائهم على الجد والمواظبة والنشاط وتقديم أرقى الخدمات للمواطن، مؤكداً أن التكريم سيكون دورياً بإذن الله وسيبنى على الأكثر إنجازاً واتقانا ومحافظة على وقت العمل من خلال المعاملات المجراة من الموظف برقم المستخدم في الحاسب الآلي موضحاً أن المقارنة ستوضح المجتهدين من غيرهم وفي نهاية الحفل سلم الحسني شهادات التكريم والمكافآت المالية للمتميزين.