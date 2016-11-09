أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«محكمة بريدة» تكرم موظفيها

Google+ Print
«محكمة بريدة» تكرم موظفيها «محكمة بريدة» تكرم موظفيها

كرم رئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ ابراهيم بن عبدالله الحسني موظفي المحكمة المتميزين في العمل والإنجاز والمحافظة على وقت العمل الرسمي خلال حفل أقامته المحكمة العامة ببريدة بحضور مساعد رئيس المحكمة الشيخ عبدالله السحيمان وقضاة المحكمة. وألقى الشيخ الحسني كلمة أثنى فيها على تميز الموظفين وانجازهم حاثا بقية زملائهم على الجد والمواظبة والنشاط وتقديم أرقى الخدمات للمواطن، مؤكداً أن التكريم سيكون دورياً بإذن الله وسيبنى على الأكثر إنجازاً واتقانا ومحافظة على وقت العمل من خلال المعاملات المجراة من الموظف برقم المستخدم في الحاسب الآلي موضحاً أن المقارنة ستوضح المجتهدين من غيرهم وفي نهاية الحفل سلم الحسني شهادات التكريم والمكافآت المالية للمتميزين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية