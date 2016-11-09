ترامب يحصل على 150 من أصوات المجمع الانتخابى مقابل 122 لكلينتون

كتب محسن البديوى

تقدم المرشح الجمهورى دونالد ترامب، على منافسته المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون، فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، بواقع 150 من أصوات المجمع الانتخابى مقابل 122 للأخيرة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

ويتألف المجمع الانتخابى منذ تأسيسه، عام 1964، من 538 ممثلاً للشعب، يقومون رسميًا باختيار الرئيس ونائبه، ويحدد الدستور الأمريكى لكل ولاية من الولايات الخمسين، إضافة إلى واشنطن العاصمة، عدد من الناخبين أو المندوبين يتساوى مع عدد ممثلى كل ولاية فى مجلسى الشيوخ والنواب.