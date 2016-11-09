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اليوم محاكمة 3 متهمين بأحداث العياط

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اليوم محاكمة 3 متهمين بأحداث العياط اليوم محاكمة 3 متهمين بأحداث العياط

>كتب محمد عبد الرازق

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الأربعاء إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العياط".

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهما بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

 وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.


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