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دراسة: النظام الغذائى عالى البروتين يعزز إنقاص الوزن

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دراسة: النظام الغذائى عالى البروتين يعزز إنقاص الوزن دراسة: النظام الغذائى عالى البروتين يعزز إنقاص الوزن

>كتبت نهى طارق

أظهرت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائى عالى البروتين يمكن أن يساعد فى خفض الوزن. وفى دراسة تجريبية جديدة نشرها موقع Medical News Today  وجد باحثون من إمبريال كوليدج لندن فى المملكة المتحدة وجدت أن الأحماض الأمينية التى تنتجها عملية هضم البروتين يعزز انخفاض الاستهلاك الغذائى.

وقد أظهرت دراسات سابقة أن تناول غذاء غنى بالبروتين الموجود فى كثير من العناصر الغذائية مثل الحليب والسمك والبيض والدواجن، يمكن أن يساعد على تقليل وزن الجسم عن طريق قمع الشهية.

وأجرى الباحثون هذه الدراسة على القوارض التى شاركت فى اختبار آثار الفنيل الأنين، حيث أعطى فريق البحث 10 فئران وجرذان جرعة واحدة من الفنيل الأنين وقارنوها مع القوارض التى لم تعط الإنزيم.

ووجد الباحثون أن الفئران التى أخذت الفنيل الأنين أظهرت زيادة مستويات هرمون GLP-1، الذى يقمع الشهية، وأوضحت الدراسة أن انخفاض مستويات هرمون جريلين يزيد من الجوع، بالإضافة إلى ذلك وجد الباحثون أن الفنيل الأنين يخفض الاستهلاك الغذائى للقوارض ويساعد على فقدان الوزن.


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