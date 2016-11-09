كلينتون تحصل على 68 من أصوات المجمع الانتخابى مقابل 66 لترامب

كتب محسن البديوى

تقدمت المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون، على منافسها فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، المرشح الجمهورى دونالد ترامب، بواقع 68 من أصوات المجمع الانتخابى مقابل 66 للأخير، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

ويتألف المجمع الانتخابى منذ تأسيسه، عام 1964، من 538 ممثلا للشعب، يقومون رسميًا باختيار الرئيس ونائبه، ويحدد الدستور الأمريكى لكل ولاية من الولايات الخمسين، إضافة إلى واشنطن العاصمة، عدد من الناخبين أو المندوبين يتساوى مع عدد ممثلى كل ولاية فى مجلسى الشيوخ والنواب.