إغلاق مراكز الاقتراع في ولايات الوسط في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أغلقت مراكز الاقتراع في ولايات وسط الولايات المتحدة الأمريكية أبوابها حيث أغلقت مراكز الاقتراع في ولايات ألاباما، كونيكتكات، ديلاوير، كولومبيا، المنطقة الغربية من فلوريدا، إلينوي، كينساس، ماين، ميريلاند، ماساتشوستس، معظم ميتشيجان، ميسيسيبي، ميسوري، نيوجيرزي، معظم نورث داكوتا، أوكلاهوما، بنسلفانيا، رود آيلاند، النصف الشرقي من ساوث داكوتا، تينيسي، معظم تكساس.

وحسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب 24 أصوات مندوبًا في المجمع الانتخابي بعد فوزه في ولايات إنديانا وكنتاكي وويست فيرجينا، فيما حسمت هيلاري كلينتون ولاية فيرمونت لتضمن أصوات 3 مندوبين.

ويحتاج المرشح للحصول على أصوات 270 مندوبًا من أصل 538 للفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.