«الشؤون البلدية» تعرّف بمنصة تراخيص البناء

نظمت دائرة الشؤون البلدية والنقل ورشة عمل للتعريف بالمنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء التي اعتمدتها مؤخراً اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وسعيد عيد الغفلي رئيس اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي، رئيس المكتب التنفيذي، وعدد من أصحاب المعالي رؤساء الهيئات والدوائر الحكومية في الإمارة، حيث قدم عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، شرحاً تفصيلياً عن أهداف هذه المنصة وأبعادها الخدمية والتنموية والاقتصادية.

وقال المرر إن المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء التي تهدف إلى تبسيط العمليات وتقليص الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص البناء من قبل الأفراد والمؤسسات، تدعم ركائز النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي واستدامة هذه النهضة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لكل ما من شأنه أن يعزز التكامل في العمل الحكومي من أجل الارتقاء بخدمة المتعاملين والمستثمرين، وإقامة المشروعات التنموية المتنوعة التي تدعم النمو الاقتصادي المحلي واستدامته.

توجيهات

وأضاف أن إنشاء هذه المنصة يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية من أجل الارتقاء أكثر بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين والمستثمرين، بما يلبي متطلبات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي في تحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات الحكومية.

موضحا أن المنصة الموحدة تسهل الإجراءات وتمكن من تقليص الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء وتقديمها بأسلوب النافذة الواحدة، والحصول عليها بكفاءة عالية وطريقة فاعلة وسريعة وشاملة تختصر الوقت والجهد على المتعاملين، وتعزز رضاهم وتسهم في تحقيق السعادة لهم.

كما تستجيب هذه الخطة لأعمال التطوير والنهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي، وتمكن من مراقبة ومتابعة أداء الجهات المعنية بإصدار الموافقات التفصيلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وفي نفس الوقت تدعم تحقيق أهداف خطة أبوظبي.

حيث تندرج المنصة الموحدة ضمن برنامج «ضمان جودة وسرعة خدمات التطوير العمراني» الذي يدعم السعي نحو توفير مناطق حضرية متكاملة مدعومة ببنى تحتية ومرافق عامة عالية الجودة، توفر أفضل الخدمات للسكان وتعزز معايير جودة الحياة في الإمارة.

وبالإضافة إلى القطاعات الفنية الداخلية بدائرة الشؤون البلدية والنقل تشمل المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء ممثلي كل من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، والإدارة العامة للدفاع المدني ـ أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، لتعمل هذه الجهات يداً واحدة وفقاً لرؤية واحدة في سبيل تعزيز بيئة الأعمال المحلية ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين الأفراد ومجتمع الأعمال المحلي.

وأوضح المرر أن هذا التعاون بين الجهات الحكومية يجسد روح التعاون بين دائرة الشؤون البلدية والنقل والشركاء الاستراتيجيين ويعكس الاهتمام المشترك بتقوية التكامل بين المؤسسات الحكومية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وإنتاجية هذه المؤسسات.