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«إسلامية دبي» تستقبل 1400 طلب لتحديد القِبْلة سنوياً

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«إسلامية دبي» تستقبل 1400 طلب لتحديد القِبْلة سنوياً «إسلامية دبي» تستقبل 1400 طلب لتحديد القِبْلة سنوياً

تستقبل دائرة الشؤون الإسلامية، والعمل الخيري في دبي سنوياً نحو 1400 طلب لتحديد القِبلة للمساجد، والمصليات في المراكز التجارية والفنادق والشركات، إلكترونياً عن طريق موقع الدائرة على الإنترنت، ويتم تلبية كل طلب يرد إلى الدائرة خلال 3 أيام كونه حداً أقصى.

وقال محمد جاسم المنصوري، مدير إدارة هندسة ورعاية المساجد في الدائرة: «بالنسبة للمساجد نستخدم جهاز جايروستيشن الإلكتروني لتحديد القِبْلة، وهو جهاز مساحي دقيق جداً، يعطي نسبة خطأ (زائد ناقص 10 ثوان فقط)، أما بخصوص المصليات فنستخدم البوصلة البحرية، كونها الأفضل في هذا المجال».

وأضاف: «في دولة الإمارات وتحديداً في دبي، تقع القِبْلة في الجهة الجنوبية الغربية، على درجة 256 عن الشمال المغناطيسي و 258 عن الشمال الحقيقي»

وأوضح حسن ثابت فاكوش، فني تحديد القِبْلة أن الجهاز يمتاز بدقة عالية جداً، ويكفي لتحديد القبلة تعيين الإحداثيات الهندسية والاتجاهات ورقم قطعة الأرض، الذي تزودنا به بلدية دبي، ليقوم الجهاز بعدها بالبحث عن الشمال المغناطيسي، ويعطينا النتيجة النهائية».

ونوه فاكوش بأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي نشرت فتوى صادرة عن الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء، بعدم جواز تحديد القِبْلة بالاعتماد على الهواتف والأجهزة الذكية، لأنها تعطي نتيجة تقريبية لاتجاه القِبْلة، وليست دقيقة.

وذكر أنهم يتلقون الكثير من الاستفسارات من أشخاص يعتمدون على أجهزتهم الذكية في تحديد جهة القِبْلة، وغالباً ما تكون نتائجهم خاطئة خاصة إن كانوا يتركون أجهزتهم الذكية تعمل تحت سقف إسمنتي.

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