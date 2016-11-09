تشارلز يدعو الأمم المتحدة للاستفادة من تجربة الإمارات

دعا الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، الأمم المتحدة إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال المساعدات الإنسانية خصوصاً في مواجهة الكوارث الطبيعية ونقص المياه والتغير المناخي والفيضانات والأعاصير.

جاء ذلك خلال زيارته ترافقه قرينته كاميلا دوقة كورنوول المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، حيث كان في استقبالهما حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، كما كان في الاستقبال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعدد من مديري الدوائر المحلية في دبي.

تواجد إنساني

وأعرب الأمير تشارلز في كلمة له بالمناسبة عن سعادته لزيارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي هي إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي استند فيها إلى تعاليم القرآن الكريم.

مشيراً إلى أن دولة الإمارات أثبتت تواجدها الإنساني في ظل اللحظات الصعبة والظروف المعقدة التي يشهدها العالم بين فترة وأخرى حالياً لتحقق رقماً قياسياً في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لمواجهة الكوارث في مختلف أنحاء العالم التي يعاني منها نحو 65 مليون شخص نتيجة للصراعات.

وأكد أن هذا التوجه الإنساني يعد امتداداً للسياسة التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشيداً برؤية الإمارات 2020 - 2021.

وقال إن كل المنظمات والهيئات الإنسانية التي تعمل في دولة الإمارات تجد كل دعم من الحكومة الإماراتية، منوهاً بالتعاون بين الإمارات وبريطانيا في تأسيس ووضع سياسة دولية في مجال المساعدات الإنسانية العالمية خاصة في الدول النامية.

باقة زهور

وخلال مراسم الاستقبال قدمت الطفلة السورية جودي 12 سنة ابنة السباح السوري خلدون سنجاب، الذي يعالج في أبوظبي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باقة من الزهور.

وقال هلال المري عضو مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، إن الإمارات تربطها مع بريطانيا علاقات تجارية واقتصادية قوية وثيقة منذ زمن طويل، منوهاً بسعيهما لدعم التنمية الاقتصادية في الدول النامية وإحلال السلام العالمي الذي تنشده دولة الإمارات في كل المحافل وإقرار العدالة الإنسانية بين الدول والاهتمام بالشباب.

وقال إن دولة الإمارات تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية البيئة، مشيداً بدور الجالية البريطانية في الدولة في دعم التنمية بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أهمية دور المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان النامية.

كما أشاد بدور الأمير تشارلز في الدفاع عن حقوق المرأة ومكانتها، مشيراً إلى أن الإمارات تهتم بالمرأة وبتعليمها، حيث إن العدد الأكبر من طلبة المدارس من الإناث بنسبة تعد الأعلى عالمياً.

وخلال الزيارة جرى عرض فيلم لمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإنسانية والمساعدات الإنسانية عبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

وخلال جولته اطلع الأمير تشارلز على الخدمات التي تقدمها المنظمات الإنسانية الدولية من خلال المدينة مثل برنامج الغذاء العالمي والاتحاد الدولي لمنظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للأمن واللوجستية ومستودع الاستجابة السريعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.