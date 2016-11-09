«تنفيذي الشارقة» يعتمد 1045 قطعة أرض للمواطنين

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة 1045 قطعة أرض منها 600 قطعة سكنية و445 قطعة استثمارية في إمارة الشارقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتوفير الأراضي السكنية والاستثمارية بما يخدم المواطنين في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس صباح أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأوضح المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن الدائرة وبالتنسيق مع اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي والجهات المعنية عملت على تأهيل الأراضي المعتمدة لتمكين المستفيدين من استثمارها أو بنائها مباشرة ولتسريع الإجراءات والخدمات على المتعاملين.

وأوضح رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن الدائرة خلال العشر سنوات الماضية صرفت 64 ألف قطعة أرض متنوعة بين قطع سكنية واستثمارية وزراعية تخدم المواطنين في مختلف مدن ومناطق الإمارة، وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها.

تطوير العمل الحكومي

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات والمبادرات الحكومية التي تخدم جميع المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

واطلع المجلس على تقرير دائرة الموارد البشرية حول الدراسات العليا لموظفي حكومة الشارقة، وأوضح الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية أنه تم ابتعاث عدد من الموظفين لاستكمال الدراسات العليا في عدد من الاختصاصات التي تخدم مجالات عملهم مما يسهم في الزيادة الإنتاجية وتقديم أفضل الخدمات، وذلك بالتعاون مع أفضل المعاهد والجامعات العريقة، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتضمن التقرير أعداد الدارسين ومراحل الدراسة للمبتعثين، وأثنى المجلس على جهود دائرة الموارد البشرية.

تقارير

واطلع المجلس على تقرير اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي حول آلية عمل اللجنة والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وعملت اللجنة خلال الفترة الماضية على تقديم أفضل الخدمات للتسهيل على المتعاملين ووضع آليات تسهم في تنظيم عملية تخصيص الأراضي، كما تضمن التقرير عدداً من المقترحات التي وجهها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية وأثنى على جهود اللجنة.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على عدد من القرارات والقوانين الصادرة.