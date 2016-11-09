عمار النعيمي يطلع على منظومة التميز الحكومي

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على نبذة وافية حول منظومة التميز الحكومي «الجيل الرابع» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لتطوير الأداء الحكومي وآخر المستجدات والمحاور والمعايير الرئيسية لفئات «جائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي» وآلية التقييم المعتمدة ودورها في تحقيق الأجندة الوطنية ومواكبتها للتطورات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه في ديوان الحاكم بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.. اللواء عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي والعميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ومريم الحمادي مساعد المدير العام لشؤون الأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

واستمع سموه والحضور من الضيوف إلى عرض مفصل حول منظومة التميز الحكومي والتي تركز على محاور «الجيل الرابع» الذي يعتبر منظومة إماراتية حكومية استمدتها حكومة دولة الإمارات لتطوير الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي ارتكزت على مؤشرات قياس استراتيجية تلبي رؤية حكومة الإمارات 2021.

محاور

وتناول اللقاء الحديث حول أبرز المحاور من حيث إدارة الابتكار واستشراف المستقبل وتحقيق جميع المستهدفات وطرق وأسلوب تقييم الوزارات لهذا العام بموجب المنظومة الجديدة بمشاركة أكثر من مئة خبير عالمي متخصصين في جميع المجالات والذين قاموا بعملية التقييم والتي وجد ارتياحاً من قبل الوزارات حيث ركز التقييم على اعمال الوزارات الرئيسية وأدائها وذلك من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تطوير منظومة الحكومة الاتحادية.

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي يبذلها لتطوير العمل الحكومي وكذلك جهود القائمين على «جائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي».

كما أثني سموه على جهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تعزيز الأمن في الدولة والارتقاء بالمنظومة الأمنية إلى مصاف أفضل الدول العالمية.