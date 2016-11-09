حاكم عجمان يحضر مأدبة غداء أقامها سالم عبدالله الحوسني

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مأدبة الغداء التي أقامها سالم عبدالله الحوسني بمنزله في منطقة الصفيا في امارة عجمان تكريماً لسموه.

كما حضر المأدبة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وعبدالله أمين الشرفا المستشار بديوان الحاكم وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة ومديرو الدوائر الحكومية وعدد من الأعيان والوجهاء وكبار المسؤولين.