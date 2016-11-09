سلطان القاسمي وتشارلز يستعرضان العلاقات التاريخية

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة مساء أمس في قصر البديع العامر الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، الذي غادر وقرينته كاميلا دوقة كورنوول أمس البلاد بعد زيارة خاصة إلى الدولة استغرقت ثلاثة ايام، حيث كان صاحب السمو حاكم الشارقة في مقدمة مودعيهما في مطار الشارقة الدولي وتمنى لهما الحفظ والسلامة في رحلتهما إلى مملكة البحرين.

علاقات متينة

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة بالأمير تشارلز وتبادل سموه معه الأحاديث الودية حول العلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين، وتناول اللقاء عدداً من الذكريات التاريخية التي تؤكد عمق الروابط المشتركة التي تجمع البلدين.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ البحرية، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام رئيس مركز الشارقة الإعلامي، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم.

كما حضره معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وخولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

جولة

وقد اصطحب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بعد اللقاء الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة في جولة وسط المدينة الجامعية عرّفه خلالها على ما تحويه من صروح علمية وجامعية وثقافية ومراكز بحثية وتدريبية فضلاً عن احتوائها على مراكز لمنظمات عالمية تعنى بالثقافة والعلوم والتربية وإلى جانب تعرفه خلال الجولة على أهم النصب التذكارية التي تزين محيط المدينة وتحمل في مدلولاتها وهندستها مزيجاً بين الثقافة الإماراتية والعربية والإسلامية.

وانتقل سموه والأمير تشارلز بعدها لزيارة المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي «إيكروم - الشارقة» الواقع ضمن مبنى معهد الشارقة للتراث حيث تعرف فيه ضيف البلاد على المركز الذي تأسس بالتعاون ما بين حكومة الشارقة والمركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والمركز هو استمرار لبرنامج آثار بمنظمة إيكروم الذي كرس نشاطاته منذ إنشائه عام 2004 لحماية التراث الثقافي في الوطن العربي ولتوسيع مجالات التعرف على تاريخه الثري وفهمه وتقديره.

حرف تقليدية

واطلع الأمير تشارلز خلال جولة في معهد الشارقة للتراث على جناح مجلس «إرثي» للحرف التقليدية المعاصرة التابع لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة.

واستمع إلى شرح عن الأهداف التي يسعى مجلس «إرثي» إلى تحقيقها والمتمثلة في دعم النساء الحرفيات الإماراتيات ومساعدتهن على تطوير أعمالهن من خلال إحياء الحرف التقليدية وتطوير حرف جديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وآسيا الوسطى والوصول بهن إلى العالمية من خلال توفير كافة السبل لتطوير الجودة وعرض إبداعاتهن وتسويقها على مستوى العالم.

والتقى الأمير تشارلز في جناح مجلس «إرثي» بمجموعة من السيدات الإماراتيات العاملات في مجال تطريز التلي حيث تعرف منهن على تاريخ حرفة التلي الإماراتية والمراحل التي تمر بها هذه الصناعة كما اطلع على نماذج من إبداعات هؤلاء السيدات ودعا الأمير مجلس «إرثي» إلى مزيد من التعاون مع المؤسسات البريطانية التي تعمل في هذا المجال.

حاكم الشارقة يواسي أهل المسرح العربي برحيل منصف السويسي

واسى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أهل المسرح في تونس وجميع البلاد العربية في وفاة الفنان التونسي منصف السويسي.

كان الراحل، الذي وافته المنية الأحد الماضي، فناناً مبدعاً وملتزماً وأصيلاً كرس كل وقته وجهده ومسرحه لخدمة قضايا الأمة العربية ونشر المعرفة وتعزيز أواصر التواصل والإخاء.. وإن فقد فنان بقيمته يمثل خسارة للمسرح والساحة الثقافية في الوطن العربي وعلى رفاقه وطلابه اكمال مسيرته، فقد جعل من فن المسرح مدرسة للأخلاق الرشيدة والرؤى والطموحات الفكرية الجديدة التي لا غنى عنها لبناء مستقبلنا العربي القوي والمتطور.

تجدر الإشارة إلى أن منصف السويسي كان قد أخرج ثلاثة عروض من نصوص صاحب السمو حاكم الشارقة وهي: «النمرود» 2008، و«الحجر الأسود» 2011، و«طورغوت» 2012 وقدمها في العديد من المسارح العربية والعالمية.