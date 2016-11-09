محمد بن راشد: قيادة الإمارات أتاحت للشباب فرص الإبداع وصناعة المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عمق الوعي والمعرفة والثقافة العالية التي يتمتع بها شباب دولة الإمارات وحرص قيادتهم على إتاحة الفرص لهم للإبداع والتحاور والمشاركة في صنع وبناء المستقبل لهم ولبلدهم وللأجيال القادمة.

مشيراً إلى أن هذا الحرص من القيادة يتجسد في توفير كل فرص التعليم والمعرفة والابتعاث إلى الخارج من أجل هذا الغرض وإكساب المعرفة والخبرة لتوظيفها في خدمة وطنهم وخدمة الإنسانية، مشيداً بتعيين وزيرة للشباب في مقتبل العمر لمتابعة شؤونهم والتعرف عن قرب على طلعاتهم ووجهات نظرهم وطاقاتهم العلمية والفكرية في شتى القطاعات التي تعود بالخير عليهم وعلى بلدهم وشعبهم.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصر سموه في زعبيل ظهر أمس الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز.

ورحب سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بالضيف مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وتبادل سموه والأمير تشارلز الحديث حول عدد من المواضيع ذات الصلة بتعزيز الروابط الثقافية والسياحية والرياضية بين البلدين كونها الطريق الأمثل لتقارب الشعوب وتناغم الثقافات وتجانسها والتي تشكل أساساً متيناً لنشر وترسيخ ثقافة السلام والتعايش والحوار.

تواصل ثقافي

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في معرض حديثه والأمير تشارلز على أهمية التواصل الثقافي والإنساني بين شعبنا وشعب المملكة المتحدة الصديق ومد جسور جديدة فيما بينهما تساهم في تقريب المسافات وزيادة الاتصال المباشر بين الثقافتين وتبادل الزيارات والخبرات خاصة بين جيل الشباب في البلدين.

وقال سموه إن الثقافة والتواصل الثقافي من خلال تنظيم الفعاليات المشتركة وإقامة الأنشطة المتصلة بذلك في كلا البلدين وتحاور الشباب هي العامل الأكثر تأثيراً في علاقات الصداقة والتعاون وتوطيد أواصر المحبة والتسامح والسلام بين الشعوب.

إلى ذلك أعرب ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والالتقاء مع قيادتها الرشيدة ومع شريحة كبيرة من مجتمع الإمارات خاصة الشباب والتعرف على آرائهم وأفكارهم وأحلامهم فيما يخص المستقبل والعلاقات الإنسانية بين دول وشعوب العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وفيليب بارام سفير المملكة المتحدة وسليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة وبول فوكس القنصل العام البريطاني في دبي والوفد المرافق للأمير.

علاقات صداقة متينة

دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باللغة الإنكليزية عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعقيباً على زيارة الأمير تشارلز للدولة والتي استمرت ثلاثة أيام: «اليوم اكتملت زيارة الأمير تشارلز لدولة الإمارات التي استمرت 3 أيام وساهمت في ترسيخ علاقات الصداقة المتينة بين شعبينا».

وأضاف سموه: «أكد الأمير تشارلز خلال زيارته لدولة الإمارات قيمنا المشتركة للتعايش والتسامح والتنمية المستدامة والابتكار». وختم سموه تدويناته بالقول: «وقد أطلعنا الأمير على الجهود التي نقوم بها لتعزيز هذه القيم في دولة الإمارات والمنطقة».