انطلاق امتحانات الميدتيرم لطلاب الابتدائية والإعدادية الأسبوع المقبل

كتب محمود طه حسين

تنطلق الأسبوع المقبل امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأولى الميدتيرم فى المدارس الحكومية والرسمية، وذلك بعد تراجع وزارة التربية والتعليم عن قرارها والذى كان من المقرر فيه أن تلغى امتحان الميدتيرم واستبداله باختبارات الشهور.

ووضعت بعض المدارس جدول امتحانات الميدتيرم المقرر بدايته الأسبوع المقبل لطلاب مرحلة التعليم الأساسى.

وكانت وزارة التربية والتعليم عدلت خلال الفترة الماضية قرار التقويم الشامل وسعت إلى إلغاء امتحانات الميدتيرم واستبداله بـ"3 اختبارات شهرية، ولكن تراجعت الوزارة بعد موجة الغضب من قبل أولياء الأمور والطلاب، نظرًا لما تمثله من عبء كبير على الطالب ووضعه تحت الضغط النفسى والعصبى حال إقرار اختبارات الشهر.