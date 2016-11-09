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مدير أمن البحيرة يجتمع مع التجار لضبط الأسعار

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مدير أمن البحيرة يجتمع مع التجار لضبط الأسعار مدير أمن البحيرة يجتمع مع التجار لضبط الأسعار

>البحيرة: جمال أبو الفضل - ناصر جودة

عقد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، قبل قليل، لقاء موسع بديوان مديرية أمن البحيرة بحضور اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمد الجمسى رئيس فرع الأمن العام ووكيل وزارة بالبحيرة ورئيس شعبة الأرز وعدد من كبار التجار وبعض الموزعين بالجملة والتجزئة.

وإستعرض مدير الأمن خلال اللقاء الموقف الحالي عن إستغلال بعض التجار الموقف التموينى خلال الفترة الحالية وتخزين بعض السلع الغذائية للاستفادة من رفع أسعارها.

وطالب اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بتخفيض الأسعار وعدم تجميع السلع وحبسها.

وأضاف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة أنه وجه بإستمرار الحملات التموينية المكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء ولضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، لافتا أن المديرية تقوم تنسيقا ومديرية التموين ببذل مزيد من الجهد وشن الحملات لضبط أى مخالفات تموينية ومراقبة توافر السلع بالأسواق.

وفى المقابل تعهد التجار والموزعين وأصحاب المخازن بعدم رفع الأسعار خلال الفترة القادمة والمزيد من التعاون والتنسيق لضمان استقرار السوق.


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مصر 365

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