إغلاق أبواب الاقتراع في ولايات الساحل الشرقي في الانتخابات الأمريكية

أغلقت مراكز الاقتراع في ولايات الساحل الشرقي الأمريكية أبوابها في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي لتبدأ حساب أصوات الناخبين في ولايات فلوريدا، جورجيا، إنديانا، كينتاكي، نيوهامبشاير، ساوث كارولينا، فيرمونت، فيرجينيا.

ويتنافس كلا من دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري وهيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي الأمريكي للفوز بتأييد 270 مندوبًا في المجمع الانتخابي من أصل 538 صوتًا لضمان الفوز بلقب الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات قادمة خلفا للرئيس باراك أوباما الذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري.