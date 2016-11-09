السودان يستعيد عضويته بمنظمة السياحة العالمية

(أ ش أ)

أعلن وزير السياحة السودانى محمد أبوزيد، عن استعادة بلاده لعضويتها فى منظمة السياحة العالمية ، مشيرا إلى أن إلغاء تعليق العضوية جاء عقب توقيع اتفاق مع الأمانة العامة للمنظمة، تم بموجبه جدولة الديون المستحقة على السودان ، والتى تجاوزت 489 ألف يورو، سيتم سدادها مع الاشتراك السنوى لمدة 25 عاما.

وقال أبوزيد ، فى مؤتمر صحفى عقد مساء أمس الثلاثاء بالخرطوم ، حول زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، طالب الرفاعى ، للسودان خلال الفترة من ١٣-١٥ من نوفمبر الجاري، إن الزيارة هى الأولى من نوعها للبلاد، موضحا أن الأمين العام سيشهد انطلاق مهرجان السياحة والتسوق بولاية البحر الأحمر،كما يزور جزيرة سنجنيب التى تم تسجيلها فى التراث العالمى مؤخرا.

وأضاف أن أمين عام المنظمة ، سوف يفتتح خلال الزيارة ، ورشة عمل إقليمية حول "الاتصالات فى زمن الأزمات"يشارك فيها عدد كبير من الخبراء والإعلاميين والمعنيين، كما يلتقى العديد من المسئولين بالدولة والمنظمات الدولية العاملة بالسودان ، فضلا عدد من طلاب أقسام السياحة بالجامعات السودانية .

و أوضح أن، منظمة السياحة العالمية هى إحدى وكالات الأمم المتحدة الخاصة بالسياحة ، و تضم فى عضويتها 150 دولة ، ويتبعها ٦ لجان على مستوى العالم، ومن بينها اللجنة الأفريقية التى تضم السودان كعضو مراقب ، بجانب عضويته فى لجنة الشرق الأوسط .

واستعرض وزير السياحة والآثار السودانى ، خطة الوزارة الرامية لتحسين وتطوير السياحة بالبلاد، وذلك من خلال البرامج والدورات التدريبية لتطوير العمل السياحى ،بالإضافة الى إقامة المعارض والمهرجانات السياحية بهدف تشجيع السياحة داخليا .