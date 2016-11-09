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رئيس وزراء إيطاليا يعلن تأييده لهيلارى كلينتون

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رئيس وزراء إيطاليا يعلن تأييده لهيلارى كلينتون رئيس وزراء إيطاليا يعلن تأييده لهيلارى كلينتون

>كتبت- سمر سمير

أعلن رئيس وزراء إيطاليا، ماتيو رينزى، تأييده لمرشحة الحزب الديمقراطى فى الانتخابات الأمريكية، هيلارى كلينتون، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، معربًا عن دعمه الواضح لهيلارى ومثنيًا على الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما.

 

وقال رينزى على صفحة فى "فيس بوك": "هذه الأوقات حاسمة بالنسبة للولايات المتحدة وللعالم أجمع. ففى غضون بضع ساعات سنعرف اسم الرئيس الأمريكى الـ45، وأنه من الواضح أن هذا التيار سيؤثر فى العالم على مدى السنوات الأربع المقبلة. ونأمل فى أن تكون سيدة".

 

وقالت صحيفة صنداى آند إكسبرس البريطانية أمس الثلاثاء: "إن تأييد رئيس الوزراء الإيطالى جاء فى وقت حرج جدًا، حيث بدأ الأمريكيون فى اختيار زعيمهم القادم". وبذلك يكون رينزى ثانى زعيم يعلن تأييده لهيلارى، بعد أن أعربت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجيون دعمها لمرشحة الحزب الديمقراطى.

 


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