طرد عاملين بأحد مراكز الاقتراع الأمريكية بعد شجار بين ممثلى ترامب وكلينتون

كتبت سمر سمير

طُرِد اثنان من العاملين فى أحد مراكز الاقتراع بمقاطعة بروارد الأمريكية، بعد أن دخل ممثلو كل من الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى الشجار بمنطقة بومبانو بيتش.

وذكر موقع يو أس تودى الأمريكى، أمس الثلاثاء، نقلاً عن تونى إدوراد المتحدث باسم مركز مراقبة انتخابات المقاطعة، أن العاملين قد تم الاستغناء عنهما لأنهما انتهكا المعايير المهنية عندما استجابا للنزاع الذى نشب بين مراقبى الحزبين.

وتابعت الصحيفة، أن ممثلى كلا الحزبين قد تشاجرا على اختيار مكان داخل مركز الاقتراع لمراقبة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن هناك قوانين صارمة تحكم مراقبى الانتخابات داخل أى مركز اقتراع.