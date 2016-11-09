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بالفيديو: مقتل ممثلين خلال تأدية مشهد سينمائي

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الثلاثاء 08-11-2016 22:19

توفي الممثلان Anil Kumar وRaghav Uday غرقاً بعد قفزهما من مروحية خلال تأدية مشهدٍ خطير في فيلمٍ "Masthigudi".

وفي التفاصيل قفز الممثلان Kumar و Udayفي بحيرة Thippagondanahalli في مدينة بنغالور الهنديّة كجزءٍ من مشهدٍ تمثيلي لفيلمٍ جديد، لكنهما عجزا عن الصعود إلى سطح الماء ما أدى إلى وفاتهما غرقاً.

وأشارت التقارير الى إنّ مركب الإنقاذ لم يتمكّن من سحب النجمين خارج الماء قبل فوات الاوان.

ويجري المحققون الجنائيون تحقيقاتهم بعد الحادثة التي تم رفعها الى الشرطة بحقّ صنّاع الفيلم.

 

نجوم بوليوود في لقطات من زمن الطفولة

 

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سيدتي

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