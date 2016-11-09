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هاني شاكر يحذف هذه الصورة بعد سخرية الجمهور

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الثلاثاء 08-11-2016 22:53

رضخ المطرب هاني شاكر لسخرية عدد كبير من جمهوره على موقع الفيس بوك من صورته داخل حوض سباحة، وحذفها من صفحته الموثقة، بعدما شهدت الصورة عدة تعليقات مسيئة للغاية، اتهمته بتقليد النجمة اللبنانية اليسا، بينما تجاوز البعض الآخر وربط ما بين صورة نقيب الموسيقيين المصريين وبين قرار المصرية بتحرير سعر الصرف الشهير ب"تعويم الجنيه المصري".

الصورة تم نشرها ضمن اجراء روتيني لتحديث الحسابات الموثقة للمطرب هاني شاكر بمواقع التواصل الاجتماعي، وحازت إعجاب جمهوره على موقع إنستقرام، ولكن معجبوه بموقع الفيس بوك كان لهم رأي آخر، فقد قارنوا بين الصورة وبين جلسة تصوير المطربة اليسا بألبومها الجديد، كما تم نشر العديد من العبارات الساخرة بسبب نزوله حوض السباحة بالملابس، واستغل البعض تاريخ نشر الصورة بمواكبة قرار تعويم الجنيه المصري للربط بين الحدثين بسخرية لاذعة.

وكالعادة بدأ عشاق "أمير الاحساس" حملة للدفاع عنه، وصدر بيان يرفض السخرية من شاكر باعتباره واحدا من رموز الفن المصري، وحسما للمعركة قرر هاني حذفها نهائيا من الفيس بوك فقط، كما أغلق باب التعليق عليها ببقية حساباته الموثقة.

شاهدوا الصورة وأخبرونا هل تستحق كل هذه السخرية؟

 

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