بالصور: هل تزوجت مي عز الدين سرا؟

تسببت احدث صورة نشرتها النجمة مي عز الدين عبر حسابها العائلي بموقع إنستقرام، في تجدد الشائعات حول زواجها سرا، ورغم أن الصورة لا تضم أي رجل، بل دبدوب قالت أنه سيصاحبها طوال ليالي الشتاء، الا أن يدها اليسرى كانت السبب في انتشار الشائعة بعدما وضعت دبلة ذهبية تؤكد زواجها.

مي التى ابكت الجميع منذ أسبوع بحديثها عن رغبتها الملحة في الزواج والانجاب وتكوين عائلة، وتحدثت طويلا عن فشل علاقاتها العاطفية لأسباب مختلفة، نشرت صورة لا تظهر وجهها، ولكن يبدو واضحا فيها صورة لدبدوب علقت عليها قائلة: دبدوب ميكا بتاع الشتا مهمته ابتدت من النهاردة 'مش بتنام غير بيه يفرق عني ايه الدبدوب ده هاه احسن مني ف ايه !!

قصة الدبدوب لم تشغل جمهور مي الذي توقف أمام الخاتم الذهبي بيدها اليسري، ليستعيد أجواء شائعة ظهرت مطلع رمضان الماضي أثناء تصوير مسلسلها الأخير وعد، وأكدت أن مي تزوجت سرا من اعلامي شاب مقرب من زميلتها الفنانة زينة، ولم تظهر مي وقتها لنفي أو تأكيد الشائعة وتركتها للنسيان.

يذكر أن مي تمت خطبتها رسميا وعلنا مرة واحدة من لاعب كرة القدم المصري محمد زيدان المحترف وقتها بألمانيا، ولكن قصة الحب انتهت سريعا بعدما عاد لزوجته الألمانية، وشهدت بورصة الشائعات الكثير من القصص المؤكدة عن ارتباطها بنجوم الفن ورجال أعمال وأطباء عرب، ولكن لم تكتمل أي قصة منهم لتصبح زواجا رسميا.

هل تزوجت مي عز الدين سرا ، أم أن الخاتم الذهبي مجرد وسيلة تجميل تعوض البرنسيسة عن حلم تكوين عائلة؟

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