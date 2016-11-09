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‫نتائج الانتخابات الامريكية الأولية غير الرسمية تبدأ بالظهور

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الأربعاء 09-11-2016 00:33

بدأت النتائج الأولية غير الرسمية بالظهور في بعض الولايات الأمريكية مثل بنسلفانيا وفلوريدا وأوهايو ونيفادا وكولورادو.

وافادت صحيفة Slate الإلكترونية، أن المرشح الجمهوري دونالد Donald Trump تقدّم على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون Hillary Clinton في ولاية بنسيلفانيا التي تعد معقل الديمقراطيين.

وأشارت التوقعات إلى تفوق كلينتون على ترامب في 4 ولايات حاسمة، وهي فلوريدا ونيفادا وأوهايو وكولورادو.

وكان أول مركز للتصويت قد افتتح في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت غرينتش)، يوم الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني في ولاية فيرمونت الأمريكية، وافتتحت المراكز الأخرى في الولايات الأمريكية الشرقية بما فيها نيويورك وأوهايو وجورجيا وفلوريدا وغيرها في الساعة السادسة والسابعة بالتوقيت المحلي.

وستغلق آخر مراكز التصويت أبوابها في غرب الولايات المتحدة وفي ولاية ألاسكا في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (في الساعة 4:00 و5:00 الأربعاء بتوقيت غرينتش).

وأفادت موقع USA Today أن مرشح الحزب الجمهوري ترامب يتقدم في انتخابات الرئاسة في ثلاث بلدات بولاية نيوهامبشير شمال شرق الولايات المتحدة، إذ حصل على 32 صوتاً من أصوات الناخبين، بينما حصلت منافسته هيلاري كلينتون على 25 صوتاً.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق الثلاثاء بأن كلينتون فازت في أول بلدة أمريكية جرت فيها عملية التصويت لانتخابات الرئاسة، الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني.

تجدر الإشارة إلى أن سكان بلدة ديكسفيل نوتش في ولاية نيوهامبشير يتمتعون منذ عام 1960 بحق التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية في منتصف الليل بالتوقيت المحلي، أي قبل ساعات من افتتاح مراكز التصويت في المناطق الأخرى.

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سيدتي

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