الرقابة الإدارية بالدقهلية تلقى القبض على وكيل الطب الوقائى بالمنصورة

الدقهلية - شريف الديب

ألقت ضباط الرقابة الإدارية بالدقهلية القبض على وكيل الطب الوقائى بإدارة المنصورة الصحية أثناء اجتماع مع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بمديرية الصحة بالدقهلية.

حيث تم إعداد كمين لرئيس قسم الشئون الوقائية بإدارة المنصورة الصحية "ح ال " وتم ضبطه أثناء حضوره اجتماع بالمديرية، وتم اصطحابه إلى جهة التحقيق.

وصرح مصدر أمنى رفض ذكر اسمه، أن المتهم اتفق مع أحد الأشخاص على تعيينه فى شركة الكهرباء مقابل مبلغ 50 ألف جنيه تقاضى منهم 20 ألف جنيه كمقدم اتفاق، وتم تحرير المحضر رقم 23148 جنح قسم أول لسنة 2016، وتم عرض المتهم على نيابة أمن الدول العليا لمباشرة التحقيقات.