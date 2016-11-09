رئيس لجنة الحريات بـ"محامين" البحيرة يطالب قناة مكملين بمليون جنيه

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أقام اليوم جمال خطاب، المحامى ورئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، دعوى قضائية ضد قناة مكملين التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى، مطالبا بتعويض مادى قدره مليون جنيه، جراء الأضرار المادية والأدبية، التى لحقت به بسبب إذاعة القناة فيديو خاص.

ومن جانبه قال رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، إنه نشر فيديو له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك قال فيه رأيه فى القرارات الاقتصادية الأخيرة، التى أصدرتها الحكومة بشأن تعويم الجنيه أمام الدولار، وفوجئ بأن قناة مكملين الإخوانية أذاعت الفيديو دون موافقته، وبقصد إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار فى مصر وترويج الشائعات المغرضة ضد مؤسسات الدولة المصرية وهو ما يتعارض مع عقيدته تماما.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة أنه فوجئ قبل قليل بقيام عدد من صفحات جماعة الإخوان الإرهابية أخبار مفبركة على لسانه، لافتا أنه سيقاضى هذه المواقع الإرهابية.