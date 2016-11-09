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تضامن الغربية: إنهاء كل الإجراءات مع الجمعيات التى ثبت تبعيتها للإخوان

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تضامن الغربية: إنهاء كل الإجراءات مع الجمعيات التى ثبت تبعيتها للإخوان تضامن الغربية: إنهاء كل الإجراءات مع الجمعيات التى ثبت تبعيتها للإخوان

>الغربية - إسلام الخياط

أعلنت مدرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه تم البحث مع الجهات المعنية بالمديرية كافة الإجراءات التى تمت مع الجمعيات الصادر قرار من الوزيرة بحظرها بعد ثبوت تبعيتها لكوادر إخوانية، وتم بحث آخر التطورات التى استجدت بشأنها.

 

 

وأكد جمال نصر وكيل وزارة التضامن بالغربية فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه اجتمع أيضا مع مدير فرع مستشفى سرطان الأطفال بطنطا "57357" لتفعيل التعاون المشترك بين المديرية والصحة فى رفع المعاناة عن الأسر وأطفالهم المصابين بالمرض من خلال الدعم الدائم لهم معنويا وماديا، مشيرا أن هناك مراقبة ومتابعة مستمرة على مطالب الجمعيات والوقوف على حل كل مشاكلهم.

 

 


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