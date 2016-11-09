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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.. استقرار كبير سيجتاح حياتك على كل المستويات

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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.. استقرار كبير سيجتاح حياتك على كل المستويات حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.. استقرار كبير سيجتاح حياتك على كل المستويات

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لمواليد برج الميزان نقدم توقعات علماء الفلك لليوم الاثنين 31 أكتوبر التى تستحق ان توضع فى الاعتبار بدأ من الصعيد المهنى الذى استقر بنسبة كبيرة ، كما تتطرق التوقعات الى الجانب الصحى الذى يتطلب المزيد من الاهتمام و ايضا الشق العاطفى الذى استقر بالفعل ويشهد انتعاشة.

 

 

برج الميزان على الصعيد المهني:

 

لمواليد برج الميزان الصعيد المهنى استقر بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية و ذلك يرجع لتركيزك فى العمل وبذلك الكثير من المجهود ، والفترة المقبلة ستحمل لك الكثير من المفاجآت الجيدة .

 

 

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

 

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية سيشهد انتعاشة خلال هذه الفترة وتتحسن علاقتك بشريكك بنسبة كبيرة وذلك بعد اعترافك بأخطائك وحرصك على أن تحافظ على هذه العلاقة.

 

 

برج الميزان على الصعيد الصحي:

 

لمواليد برج الميزان الصعيد الصحى يجعلك تلجئ لزيارة الطبيب المختص وذلك بعد شكواك المتكررة من الالام العظام التى تلاحقك من اسابيع لكنها تزداد بسبب تجاهلك زيارة الطبيب .

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

 

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان عليك ان تخرج بره الروتين اليومى حتى لا تتاثر حالتك المزاجية ، و ينصح علماء الفلك بأن تبدأ دراسة جديدة او ممارسة هواياتك القديمة مثل الرسم أو عزف الموسيقى .


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مصر 365

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