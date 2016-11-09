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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى.. الرشاقة التى تتمتع بها لم تعرفها منذ مدة طويلة

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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى.. الرشاقة التى تتمتع بها لم تعرفها منذ مدة طويلة حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى.. الرشاقة التى تتمتع بها لم تعرفها منذ مدة طويلة

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يعرف برج الأسد بطبيعته القيادية، ويعلم جيدا كيف يتعامل مع الآخرين، هو أيضا طموح ومتفتح العقل ولديه ثقة عالية بنفسه، كما أنه لديه نسبة عالية من الطاقة والحماس، يتميز أيضا بأنه سخى ووفى وملتزم بكلمته، فى بعض الأحيان يبدو عنيدا ومتصلب الرأى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمور التى يعتقد بأنه أفضل من يعرفها.

 

 

على الصعيد المهنى ..

 

يسمح لك مركزك الجديد بتحديد اتجاهاتك وإعادة النظر فى بعض المشاريع، وتتوصل إلى حل مشاكل عالقة.

 

 

على الصعيد العاطفى..

 

التقارب فى وجهات النظر بينك وبين الشريك يخفف من حدة التشنج، وتكون أصداؤه جيدة على العلاقة.

 

 

على الصعيد الصحى

 

الرشاقة التى تتمتع بها لم تعرفها منذ مدة طويلة، والسبب ممارسة الرياضة التى بدأت تظهر نتائجها.

 

 

توقعات علماء الفلك:

 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة فى مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. فى حياتك الخاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها. اكسر قيود الروتين وافعل شيئًا غير تقليدي.


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مصر 365

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