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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 9/11/2016

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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 9/11/2016 حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 9/11/2016

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الهدوء الذى يسبق العاصفة الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الجدى، فيتسم مواليده بالرزانة والعقل والحكمة، والغضب العارم الذى نادراً ما يصدر منهم إلا إذا اضطرتهم الأمور لذلك، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

 

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى..

 

تقل رغبتك اليوم فى إنجاز عدد من الأفكار التى طرحتها من قبل، بسبب تفكيرك فى عدد من المشاكل الأسرية والشخصية، وتحتاج على إجازة قصيرة تبتعد فيها عن توتر العمل وتعود إلى صفاء ذهنك، حتى تتمكن من استكمال مشروعاتك المهنية.

 

 

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

 

انتظر حتى تتأكد من شكوكك ثم ابدأ فى التفكير فى القرارات وتنفيذها، ولا تتعامل مع مشاكلك الشخصية بمنطق التسويف والتأجيل خاصة أن الوقت الذى تضيعه يزيد من سوء حالتك المزاجية.

 

 

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى..

 

لن تستطيع التأقلم مع أجواء تغير الفصول، وعليك بتناول الأطعمة التى تدعم جهاز المناعة مثل الجوافة والفراولة والبرتقال، حتى تتجنب الوعكات الصحية التى تأتى فى فترات تقلب الفصول.

 

 

توقعات علماء الفلك..

 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يسيطر عليه الكفر المضطرب بسبب انشغاله بعدد من المشاكل الشخصية، التى تقلل من قدرته على الكفاءة العملية و استكمال تنفيذ أفكاره، و وعكات صحية فى الطريق إليه.


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مصر 365

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