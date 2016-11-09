حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 9 /11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خلاف فى العمل

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج العقرب، على كافة الأصعدة، حيث يتوقع لهم أن يكون هذا اليوم جيد على مستوى الحياة المهنية، ويتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها أنهم يكرهون الكذب والنفاق.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب مستقرة جدًا، عليك أن تهتم أكثر بالتفاصيل الخاصة به، حتى تسير الأمور بشكل أفضل مما هى عليه الآن، ربما تمر بأزمة طارئة ولكن سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها من جديد.

برج العقرب على الصعيد المهنى ..

خلاف فى العمل مع أحد الزملاء، عليك التحلى بالصبر والهدوء ولا تجعل الآخرين يدفعوك نحو الخسارة، تذكر دائمًا أنك بذلت الكثير من الوقت والمجهود حتى تصل إلى هذا المكان.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

آلام مفاجئة فى الظهر، بسبب الجلوس لساعات طويلة فى العمل، فمن الضرورى أن تذهب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن حتى تتجنب حدوث المضاعفات.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، خصوصًا على مستوى العائلة والأصدقاء.