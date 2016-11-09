برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 9/11/2016

برج مائى يحمل مواليده قلباً هادئاً وعاطفة ملتهبة وميول فنية وأدبية، يكرهون التعالى ويترددون كثيراً قبل اتخاذ قراراتهم، هذه هى أبرز صفات برج السرطان الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج السرطان على الصعيد المهنى..

اليوم غير مناسب للتقديم شكاوى إلى رئيس القسم، أو توجيه اللوم والعتاب إلى الزملاء ولا يمكنك أن تتعامل مع الزملاء بطريقتك المعتادة فى التشبث بالرأى والجدال فى الأمور التى تتحمل آراء آخرى.

برج السرطان على الصعيد العاطفى ..

الغيرة أحياناً تتحول إلى شك، وتسيطر على علاقتك بشريك حياتك فى هذه الفترة شكل الغيرة السيئة، التى تتسبب فى كثير من المشكلات فى الفترة القادمة، راجع حساباتك و اعرف كيف تتعامل مع شريك حياتك بالطريقة المناسبة.

على الصعيد الصحى..

الحاجة إلى نظام صحى غذائى صحى جديد أصبح ملحة بعدما بدأت علامات السمنة فى الظهور عليك، وتحتاج إلى ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يومياً على الأقل.

توقعات علماء الفلك لمولود السرطان..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعود إلى ممارسة الرياضة بشكل عام وبعض التدريبات الخاصة لتساعده من التخلص من زيادة الوزن، خاصة أن وضعه الصحى الآن يحتاج إلى قدر عالى من الاهتمام.