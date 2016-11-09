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حظك اليوم برج الثور 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى دعوة للعمل فى الخارج

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حظك اليوم برج الثور 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى دعوة للعمل فى الخارج حظك اليوم برج الثور 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى دعوة للعمل فى الخارج

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نقدم لمولود برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، ومن المعروف عن مواليد هذا البرج شخصيتهم العملية جدًا وقدرتهم على الفصل بين العلاقات الشخصية والعمل، بالإضافة إلى الطموح الشديد ولكن من أبرز عيوبهم العناد والمكابرة حتى لو تسبب ذلك فى الإضرار بهم.

 

 

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

 

تلقى دعمًا معنويًا وتقديرًا لمجهودك يجعلك تشعر بالإشباع المعنوى على صعيد العمل، ويتيح لك فرصة لإظهار مواهبك وقدراتك الخاصة التى كانت تختفى دائمًا وراء الكواليس.

 

 

برج الثور على الصعيد العاطفي:

 

شخص من المحيطين بك يريد أن يقترب منك أكثر وأن يكون أكثر من صديق ولكنك ترغب فى الاحتفاظ بالعلاقة على هذه المسافة لذلك أفضل ما تفعله هو أن تجعله يعرف بقرارك هذا وتصورك لمدى تطور العلاقة.

 

 

برج الثور على الصعيد الصحي:

 

الاسترخاء هو أهم ما تحتاجه اليوم، ولكن هذا لا يعنى الاستلقاء على الأريكة وتناول الأطعمة غير الصحية، ولكن أنت بحاجة حقيقية لممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوجا أو الحصول على تدليك مهنى وتحاج للانتباه إلى نظامك الغذائى أيضًا.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

 

اليوم هو يوم مهم جدًا بالنسبة لك قد تنجح فى تطوير اتصالات مع شخص ما فى مكان مختلف أو بعيد عنك يكون مفيدًا لحياتك المهنية، ومن المتوقع أن يرسل لك صديقًا يعيش فى الخارج دعوة للعمل معهم.


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مصر 365

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