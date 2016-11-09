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حظك اليوم برج القوس 9/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. نهاية سعيدة لليوم المشحون بالتوتر

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حظك اليوم برج القوس 9/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. نهاية سعيدة لليوم المشحون بالتوتر حظك اليوم برج القوس 9/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. نهاية سعيدة لليوم المشحون بالتوتر

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نقدم لمولود برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، ومن المعروف أن مواليد هذا البرج يتمتعون بجاذبية شديدة وذكاء اجتماعى شديد ولكن حين يتعلق الأمر بالحب فهم شديدو التردد لدرجة تجعل الأخرين لا يثقون بهم ويتخوفون من ترددهم.

 

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

 

ذكائك الاجتماعى ووضوحك وقدرتك على المواجهة أسلحة مهمة تساعدك كثيرًا اليوم فى التخلص من مشكلات العمل المزعجة وتجنبك مشكلات كبيرة كان يمكن أن تحدث لو تهربت من مواجهة المشكلة وأرضيت أطرافها وقمت بحل سوء التفاهم الذى تسبب بها.

 

 

برج القوس على الصعيد العاطفي:

 

ترددك الشديد فى الاقتراب من الشخص الذى تشعر نحوه بالإعجاب يجعله يتخوف منك، يراك شخصًا غير مفهومًا ولا واضحًا وإن طالت الحيرة سيفضل بالتأكيد أن يبتعد تمامًا ويصرف نظر عن الاقتراب منك مرغم أنه يرى فيك مميزات عديدة ويتمنى لو تقترب أكثر.

 

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

 

فى خضم معركتك من أجل الحفاظ على وزن رشيق وجسد متناسق لا تنس ما يحتاجه جسدك من عناصر غذائية هامة لأن هذا التقصير والإهمال فى النظام الغذائى سيضرك بشدة على المستوى القريب والبعيد أيضًا، تجنب أن تفعل ذلك واحرص على منح جسدك ما يحتاجه كى لا تخسر صحتك.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

 

اليوم سيكون حافل بالتوتر والمهام ولكن فى النهاية ستكون النتيجة مرضية جدًا بالنسبة لك، ربما تود الاحتفال بانتهاء هذا اليوم وتمكنك من مواجهة مشاكله بذكاء وحكمة شديدين، وهو ما يكسبك المزيد من الثقة بنفسك وقدرتك على إدارة الأزمات والتعامل تحت ضغط.


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مصر 365

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