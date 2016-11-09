حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى.. برج القوس الأفضل حظا

يعتبر اليوم من الأيام السعيدة بالنسبة للكثير من الأبراج حتى الأحداث غير الإيجابية أو غير المتوقعة التى تحدث للبعض ستظهر نتائجها الإيجابية فى وقتٍ لاحق، ولكن برج القوس هو الأفضل حظًا خلال اليوم والأيام المقبلة.

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.. استقرار كبير سيجتاح حياتك على كل المستويات

لمواليد برج الميزان نقدم توقعات علماء الفلك لليوم الاثنين 31 أكتوبر التى تستحق ان توضع فى الاعتبار بدأ من الصعيد المهنى الذى استقر بنسبة كبيرة ، كما تتطرق التوقعات الى الجانب الصحى الذى يتطلب المزيد من الاهتمام و ايضا الشق العاطفى الذى استقر بالفعل ويشهد انتعاشة.

برج الميزان على الصعيد المهني:

لمواليد برج الميزان الصعيد المهنى استقر بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية و ذلك يرجع لتركيزك فى العمل وبذلك الكثير من المجهود ، والفترة المقبلة ستحمل لك الكثير من المفاجآت الجيدة .

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية سيشهد انتعاشة خلال هذه الفترة وتتحسن علاقتك بشريكك بنسبة كبيرة وذلك بعد اعترافك بأخطائك وحرصك على أن تحافظ على هذه العلاقة.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان الصعيد الصحى يجعلك تلجئ لزيارة الطبيب المختص وذلك بعد شكواك المتكررة من الالام العظام التى تلاحقك من اسابيع لكنها تزداد بسبب تجاهلك زيارة الطبيب .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان عليك ان تخرج بره الروتين اليومى حتى لا تتاثر حالتك المزاجية ، و ينصح علماء الفلك بأن تبدأ دراسة جديدة او ممارسة هواياتك القديمة مثل الرسم او عزف الموسيقى .

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستحقق أحلامك فى هذه الفترة

نقدم لكم حظك اليوم لبرج الدلو ليوم الأحد الموافق 9/11 وذلك على الصعيد المهنى والعاطفى،هذا البرج الذى يتميز مواليده بالذكاء والطموح، سيستطيع تحقيق أحلامه فى هذه الفترة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

علاقاتك العاطفية السابقة التى فشلت تسيطر عليك وتمنعك من الدخول فى علاقة جديدة، حاول التخلى عن تلك الأفكار وفتح صفحة جديدة مع شخص يرتاح له قلبك.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

هناك الكثير من الأخطاء تقع فى العمل لست انت المسؤل عنها، فلا تدع أحد يحملك مسؤلية أخطاء لا علاقة لك بها، فقط التزم فى عملك وطور من أدائك ولا تنشغل بمشاكل الآخرين.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

حان الوقت للعودة الى ممارسة الرياضة بانتظام ، ففى الفترة الأخيرة تعانى من كسل وخمول وإرهاق يحتاجون الى ممارسة الرياضة للقضاء عليهم، فلا تتردد فى اتخاذ هذه الخطوة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

تتعرض لمواقف سيئة اليوم مع أشخاص قريبين منك بسبب نقلك لمشاعر غير حقيقية تشعر بها، فيترتب عليها سوء فهم وتقدير من الآخرين مما يحدث مشكلات بينكم.

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تهورك سيعرضك للمشاكل

يعد برج الجوزاء من الأبراج الهوائية التى تتسم بتعدد الشخصيات وسلاطة اللسان، لذلك من الممكن أن تكون هوائيته فى هذه الفترة ليست لصالحه على الإطلاق، لذلك ننصحه بضبط النفس حتى لا يقع فى مشاكل هو فى غنى عنها.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

لا تولى أهمية للذين يحاولون أن يخططوا لخداعك حتى لات تفقد ما بنيته فى سنوات كن قوى من أجلك واحرص على السيطرة على سلاطة لسانك ، ولا تحاول أن تنغمس فى تخطيطهم لخداعك، كما لا تحاول خداع غيرك حتى لا تفقد ما بنيته فى سنوات.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

لا تدع الأمور تؤثر على علاقتك بالحبيب فهدئ من عصبيتك فى هذه الأيام فقد تحملك الحبيب كثيراً، وعليك أن تعلم أن الوضع لن يستمر على هذا الوضع كثيراً.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

أنت اليوم بحاجة للاسترخاء واللشعور بعظمة ما تقوم به من اعمال لتحافظ على صحتك مع الحفاظ على نظام صحى .

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

تعيش يوم كامل من التأملات اليوم، فقد تذهب لتغيير حيث كنت تفكر فى الانتقال من مكان سكن أو ظيفة حالية، فقد تحصل على بعض المساعدات من شخص لم تتوقع اتصاله بك.

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 9/11/2016

برج مائى يحمل مواليده قلباً هادئاً وعاطفة ملتهبة وميول فنية وأدبية، يكرهون التعالى ويترددون كثيراً قبل اتخاذ قراراتهم، هذه هى أبرز صفات برج السرطان الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج السرطان على الصعيد المهنى..

اليوم غير مناسب للتقديم شكاوى إلى رئيس القسم، أو توجيه اللوم والعتاب إلى الزملاء ولا يمكنك أن تتعامل مع الزملاء بطريقتك المعتادة فى التشبث بالرأى والجدال فى الأمور التى تتحمل آراء آخرى.

برج السرطان على الصعيد العاطفى ..

الغيرة أحياناً تتحول إلى شك، وتسيطر على علاقتك بشريك حياتك فى هذه الفترة شكل الغيرة السيئة، التى تتسبب فى كثير من المشكلات فى الفترة القادمة، راجع حساباتك و اعرف كيف تتعامل مع شريك حياتك بالطريقة المناسبة.

على الصعيد الصحى..

الحاجة إلى نظام صحى غذائى صحى جديد أصبح ملحة بعدما بدأت علامات السمنة فى الظهور عليك، وتحتاج إلى ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يومياً على الأقل.

توقعات علماء الفلك لمولود السرطان..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعود إلى ممارسة الرياضة بشكل عام وبعض التدريبات الخاصة لتساعده من التخلص من زيادة الوزن، خاصة أن وضعه الصحى الآن يحتاج إلى قدر عالى من الاهتمام.

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 9/11/2016

برج مائى يحمل مواليده قلباً هادئاً وعاطفة ملتهبة وميول فنية وأدبية، يكرهون التعالى ويترددون كثيراً قبل اتخاذ قراراتهم، هذه هى أبرز صفات برج السرطان الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج السرطان على الصعيد المهنى..

اليوم غير مناسب للتقديم شكاوى إلى رئيس القسم، أو توجيه اللوم والعتاب إلى الزملاء ولا يمكنك أن تتعامل مع الزملاء بطريقتك المعتادة فى التشبث بالرأى والجدال فى الأمور التى تتحمل آراء أخرى.

برج السرطان على الصعيد العاطفى ..

الغيرة أحياناً تتحول إلى شك، وتسيطر على علاقتك بشريك حياتك فى هذه الفترة شكل الغيرة السيئة، التى تتسبب فى كثير من المشكلات فى الفترة القادمة، راجع حساباتك واعرف كيف تتعامل مع شريك حياتك بالطريقة المناسبة.

على الصعيد الصحى..

الحاجة إلى نظام صحى غذائى صحى جديد أصبح ملحة بعدما بدأت علامات السمنة فى الظهور عليك، وتحتاج إلى ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يومياً على الأقل.

توقعات علماء الفلك لمولود السرطان..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعود إلى ممارسة الرياضة بشكل عام وبعض التدريبات الخاصة لتساعده من التخلص من زيادة الوزن، خاصة أن وضعه الصحى الآن يحتاج إلى قدر عالى من الاهتمام.

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 9/11/2016

الهدوء الذى يسبق العاصفة الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الجدى، فيتسم مواليده بالرزانة والعقل والحكمة، والغضب العارم الذى نادراً ما يصدر منهم إلا إذا اضطرتهم الأمور لذلك، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى..

تقل رغبتك اليوم فى إنجاز عدد من الأفكار التى طرحتها من قبل، بسبب تفكيرك فى عدد من المشاكل الأسرية والشخصية، وتحتاج على إجازة قصيرة تبتعد فيها عن توتر العمل وتعود إلى صفاء ذهنك، حتى تتمكن من استكمال مشروعاتك المهنية.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

انتظر حتى تتأكد من شكوكك ثم ابدأ فى التفكير فى القرارات وتنفيذها، ولا تتعامل مع مشاكلك الشخصية بمنطق التسويف والتأجيل خاصة أن الوقت الذى تضيعه يزيد من سوء حالتك المزاجية.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى..

لن تستطيع التأقلم مع أجواء تغير الفصول، وعليك بتناول الأطعمة التى تدعم جهاز المناعة مثل الجوافة والفراولة والبرتقال، حتى تتجنب الوعكات الصحية التى تأتى فى فترات تقلب الفصول.

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى.. الرشاقة التى تتمتع بها لم تعرفها منذ مدة طويلة

يعرف برج الأسد بطبيعته القيادية ، ويعلم جيدا كيف يتعامل مع الآخرين ، هو أيضا طموح ومتفتح العقل ولديه ثقة عالية بنفسه، كما أنه لديه نسبة عالية من الطاقة والحماس، يتميز أيضا بأنه سخى ووفى وملتزم بكلمته، فى بعض الأحيان يبدو عنيدا ومتصلب الرأى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمور التى يعتقد بأنه أفضل من يعرفها.

على الصعيد المهنى ..

يسمح لك مركزك الجديد بتحديد اتجاهاتك وإعادة النظر فى بعض المشاريع، وتتوصل إلى حل مشاكل عالقة.

على الصعيد العاطفى..

التقارب فى وجهات النظر بينك وبين الشريك يخفف من حدة التشنج، وتكون أصداؤه جيدة على العلاقة.

على الصعيد الصحى

الرشاقة التى تتمتع بها لم تعرفها منذ مدة طويلة، والسبب ممارسة الرياضة التى بدأت تظهر نتائجها.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة فى مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. فى حياتك الخاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها. اكسر قيود الروتين وافعل شيئًا غير تقليدي.

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى.. حاول التوقف عن الكذب على مديرك أنت غير مقنع له

يتميز أشخاص برج الحوت بالتفهم، و تقبلهم للأشخاص الآخرين إذ تجد أن مواليد هذا البرج مرافق لمختلف الشخصيات، يتميز أيضا بأن ليهم مرونة و حركة مستمرة وقابلية للتحول و يتميز الأشخاص بأنهم باستطاعتهم أن يقوموا باستعراض الماضى والحاضر والمستقبل معا مما يمكنهم من التنبؤ فى بعض الأمور.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

أنت لا تبدو مقنعًا جدًا لمديرك عندما تحاول الكذب عليه، لذلك الأفضل لك أن تتوقف عن الكذب.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

عليك الكثير من المسئولية فى حياتك الزوجية الآن، والأمر غير مناسب لنزوات وطيش الشباب.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

الكدمات التى تعانى منها من الممكن علاجها بأدوية موضعية بسيطة، اسأل الصيدلى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

تعيش فترة توازن بدنى وذهنى متناغم ولا ظهور لأى عائق خارجى فى الأفق أيضًا، بل على النقيض، غالبية محيطك ودى معك وخدوم وحياتك تسير بأفضل حال. لكونك تتمتع بالحيوية أكثر، فبإمكانك القيام بكل ما ترغب فعله. مع ذلك، عليك أن تتساءل كيف سيكون الوضع بالنسبة لك اذا صارت الأمور أصعب من الآن.

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 9 /11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خلاف فى العمل

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج العقرب، على كافة الأصعدة، حيث يتوقع لهم أن يكون هذا اليوم جيد على مستوى الحياة المهنية، ويتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها أنهم يكرهون الكذب والنفاق.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب مستقرة جدًا، عليك أن تهتم أكثر بالتفاصيل الخاصة به، حتى تسير الأمور بشكل أفضل مما هى عليه الآن، ربما تمر بأزمة طارئة ولكن سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها من جديد.

برج العقرب على الصعيد المهنى ..

خلاف فى العمل مع أحد الزملاء، عليك التحلى بالصبر والهدوء ولا تجعل الآخرين يدفعوك نحو الخسارة، تذكر دائمًا أنك بذلت الكثير من الوقت والمجهود حتى تصل إلى هذا المكان.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

آلام مفاجئة فى الظهر، بسبب الجلوس لساعات طويلة فى العمل، فمن الضرورى أن تذهب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن حتى تتجنب حدوث المضاعفات.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، خصوصًا على مستوى العائلة والأصدقاء.

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 9/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.. جدد من نفسك وطور من أدائك فى العمل

لمواليد برج العذراء نقدم توقعات علماء الفلك و الابراج لليوم الاربعاء 9/11/2016 هذا البرج من أكثر الأبراج ذكاءاً خاصة على مستوى العمل، لذلك يجب أن يجدد من نفسه إذا شعر أنه محبط والإجازة فى هذا الوقت هى الحل.

برج العذراء على الصعيد المهني:

لمواليد برج العذراء الصعيد المهنى يحتاج منك المزيد من الابتكار والتفكير خارج الصندوق وذلك حتى لا تتحول حياتك المهنية لروتين قاتل لا تستطيع الخروج منه لاحقا .

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية جيدة و خطاها ثابتة ، فقصة الحب التى تجمعك بالشريك تزيد من قدرتكما على تخطى المشاكل التى تتسرب للعلاقة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العذراء الصعيد الصحى يتطلب ان تتخلى تماما عن التدخين والسهر لساعات طويلة، فالنوم لساعات طويلة والاسترخاء يجعلك تستعيد نشاطك و صفاء ذهنك بسرعة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء ان عليك ان تتخلى تماما عن انفعالاتك التى قد يفهمها الاخرين بشكل خاطئ ، التعامل بحكمه أفضل طريق لكل مشاكلك خلال هذه الفترة .