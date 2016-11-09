طلب ديمقراطي بمد التصويت بالانتخابات الرئاسية بمقاطعة «دورهام» بنورث كارولينا

قدم مثثلوا الحزب الديمقراطي طلبًا بمد التصويت في مقاطعة «دورهام» بنورث كارولينا، حسب ما أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل لها.

وكانت قناة «MSNBC» الأخبارية الأمريكية، قد أعلنت أن أعداد الناخبين وصلت إلى أرقام قياسية.

ويتنافس كلا من دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري، وهيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي للفوز بتأييد 270 مندوبًا في المجمع الانتخابي لضمان الفوز بلقب الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات قادمة، خلفًا للرئيس باراك أوباما الذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري.