حبس وكيل قسم الطب الوقائى بإدارة المنصورة الصحية 15 يوما بتهمة الرشوة

الدقهلية - شريف الديب

قررت نيابة أمن الدول العليا حبس وكيل قسم الطب الوقائى بادارة المنصورة الصحية "ح ال ال" 15 يوم على ذمة التحقيق ، بعد إلقاء القبض عليه منذ قليل.

يذكر أن ضباط الرقابة الادارية بالدقهلية ألقوا القبض على وكيل الطب الوقائي بإدارة المنصورة الصحية ، اثناء اجتماع مع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بمديرية الصحة، حيث تم إعداد كمين لـ "ح .ال. ال" وتم ضبطه اثناء حضوره اجتماع بالمديرية ، وتم اصطحابه الى جهة التحقيق.

وصرح مصدر أمني رفض ذكر اسمه أن المتهم اتفق مع أحد الاشخاص على تعينه فى شركة الكهرباء مقابل مبلغ 50 الف جنيه وتقاضي منهم 20 ألف جنيه كمقدم اتفاق ، وتم تحرير المحضر رقم 23148 جنح قسم اول لسنة 2016.