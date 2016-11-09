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السفير الأمريكي بالقاهرة: نقدر دور مصر بغض النظر عن الفائز بانتخابات الرئاسة

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السفير الأمريكي بالقاهرة: نقدر دور مصر بغض النظر عن الفائز بانتخابات الرئاسة السفير الأمريكي بالقاهرة: نقدر دور مصر بغض النظر عن الفائز بانتخابات الرئاسة

سيفين بيكروفت السفير الأمريكي بالقاهرة – أرشيفية

قال سيفين بيكروفت، السفير الأمريكي بالقاهرة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر دور بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية سواء مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، أو المرشح الجمهوري دونالد .

وأضاف «بيكروفت» في مداخلة ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»  أمس الثلاثاء، أنه من الممكن تكوين رؤية عن مؤشرات نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد السفير الأمريكي بالقاهرة، تقدير بلاده للدور المصري بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية، قائلا: “أيا كان الفائز في الانتخابات سيكون على وعي بدور مصر وأهميتها”.

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