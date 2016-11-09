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بروتوكول مصرى صينى لتحسين وضع المرأة

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بروتوكول مصرى صينى لتحسين وضع المرأة بروتوكول مصرى صينى لتحسين وضع المرأة

السفير الصيني سونج آيقوه أثناء التوقيع

وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة بروتوكول تعاون مع السيد السفير سونج آي قوه سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، بشأن تنفيذ مشروع تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التمكين الاقتصادى للمرأة، وقد أعربت الدكتورة مايا مرسي عن شكرها وتقديرها للحكومة الصينية ولهذا التعاون المثمر فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة ، مؤكدة أن الهدف من توقيع البروتوكول هو تحسين الوضع الاقتصادى للمرأة المصرية وضمان مشاركتها فى تنمية مجتمعاتها وضمان مشاركتها فى المشروعات التى تهدف إلى زيادة الاقتصاد فى الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى إيجاد فرص مدرة للدخل للمرأة المعيلة و الفقيرة، وضمان استدامة استفادة النساء المستهدفات محل هذا البروتوكول.

وأضافت مرسي أنه سيتم توفير آلات ومعدات ومواد خام للنساء اللاتى تم تدريبهن على استخدام تلك المعدات وإكسابهن مهارات فى مجال الخياطة وصناعة منتجات النخيل والنسيج على الأنوال بغرض تحسين دخلهن ودخل أسرهن وإكسابهن استقلالاً مالياً، مشيرة أن المجلس سيقوم بوضع معايير اختيار السيدات اللاتى تم تدريبهن من قبل ولديهن القدرة على إدارة مشروعات صغيرة فى محافظة الجيزة لتنفيذ هذا البروتوكول باختيار جمعية أو أكثر من الجمعيات الأهلية المعنية بالمجالات السابق ذكرها، وسيقوم المجلس بإعداد خطة للتنفيذ والمتابعة والتسويق بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المشاركة فى التنفيذ.

من جانبه أعرب السيد السفير سونج آي قوه عن خالص تقديره وشكره للحكومة المصرية والمجلس القومى للمراة لما يبذله من جهود للنهوض بالمرأة فى شتى المجالات ، مؤكداً على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين ووضع أطر للتعاون فى المجالات المختلفة خاصة المجال الاقتصادى، معربا عن أمله فى أن هذا المشروع يكلل بالنجاح ويشمل جميع محافظات ويصل لجميع النساء ، مضيفاً أن السيدات المصريات أثبتن قدرتهن فى الصناعات الحرفية مثل السيدات الصينيات.

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